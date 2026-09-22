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Nazionale, Mancini al lavoro per la nuova Italia giovane e multietnica

Nazionale
Peppe Di Stefano

Peppe Di Stefano

Prosegue la preparazione della nuova Nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini a colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani per cercare un mix che possa permettere al Ct di intraprendere la strada giusta

KAYODE; TRA JUVE, D E NAZIONALE - PIO E SEBA ESPOSITO: FRATELLI D'ITALIA

Trentaquattro calciatori, quattro gare e una sosta lunghissima. Come mai prima d’ora. Coverciano il baricentro di questa nuova nazionale. Nuova perche i volti nuovi sono tanti. Da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio, di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale, Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, Claudio Ranieri che nelle ultime ore ha fatto l’esordio a Coverciano da dirigente. Al fianco di Diana Bianchedi, nuovo capo delegazione azzurro, in attesa del parere dell'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) che ha tra i suoi compiti quello di vigilare sui contratti pubblici. Il Coni, infatti, ha chiesto un parere all'Anac sul doppio ruolo proprio della Bianchedi, capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del Coni.
  

Un lungo dialogo tra Mancini e Ranieri ha preceduto l’allenamento. Il primo vero allenamento. Il gruppo è pieno di debuttanti. Dal 2007 Pessina del Bologna, al 2002 Sebastiano Esposito, passando per Ghilardi, Kouadio, Doumbia, Vergara, Zoma e Kayode, giovane ma già titolare in Premier League con il Brentford. Dalla Juve alla Fiorentina con in mezzo una formativa esperienza anche in D, al Gozzano. Forse la più importante della sua carriera. 

 

Mancini, in queste settimane, testerà lui e gli altri giovani. Per capirne valore e affidabilità. Per costruire una Nazionale più forte e multietnica. Servirà pazienza e creatività. Servirà fiducia ma allo stesso tempo serviranno anche risultati. A Mancini il compito non semplice di trovare la strada e la strategia giusta.

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