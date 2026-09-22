Quanto siamo ottimisti sulla Nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere". Così Giovanni Malagò da Rapallo dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del Panathlon International. Il presidente della Figc ha detto la sua anche sulla sanzione di 10mila euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola: "C'e' stata reazione forte ma è sbagliato generalizzare"

Il presidente della Figc Giovanni Malagò è stato premiato a Rapallo da parte del Panathlon International e ha concesso una battuta sull'imminente esordio della Nazionale di Roberto Mancini: "Quanto siamo ottimisti sulla Nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere". Altro tema caldo la sanzione di 10mila euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola: "Non posso aggiungere altro, perché credo che non ci sia niente di peggio di un dirigente che si sostituisce a chi si occupa di giustizia sportiva o ordinaria. Quello che penso l'ho detto, che per pochi non ci può essere un discorso che coinvolge un'intera società o uno stadio intero, mi sembra che su questo ci sia stata una reazione molto forte. Secondo me è sbagliato generalizzare".