Mondiali U20, Italia sfida Sud Corea nei quarti

La sfida per entrare tra le prime quattro squadre del mondo: sabato alle ore 15 – in diretta con un liveblog sul nostro sito – la Nazionale femminile Under 20 affronterà la Corea del Sud ai quarti di finale del Mondiale di categoria. Già raggiunte vette azzurre inesplorate, con l’unico precedente italiano alla Coppa del mondo femminile under 20 che si era concluso nel 2012 con la fase a gironi, le ragazze di Matteucci sono pronte a proseguire l’avventura in terra polacca. Si tratta di un percorso che continua in questa fase un tracciato a forti tinte asiatiche: dopo aver pareggiato col Giappone nell’ultima partita del girone (un punto che è valso il passaggio del turno da prime in classifica nel raggruppamento) e dopo aver superato agli ottavi la Cina ai rigori, le Azzurrine sono pronte per una nuova sfida, questa volta con la Corea del Sud. Rispetto alla Cina le sudcoreane sono una squadra più tipicamente asiatica, meno fisica, con una grande organizzazione di gioco. Tra le individualità spicca la numero 11, Jo Hyeyoung, esterno destro molto abile nell’uno contro uno, già a segno nel match di esordio nella competizione contro la Francia.

Alla settima partecipazione in questa competizione, il miglior risultato ottenuto dalla Corea del Sud è quello fatto registrare nell’edizione del 2010, con il terzo posto finale. Due anni fa il cammino si interruppe invece agli ottavi di finale con la Colombia. Lontane per curriculum dalle ‘vicine’ della Corea del Nord – campionesse in carica nel femminile sia a livello Under 17 che Under 20 e già tre volte vincitrici in quest’ultima competizione citata - le sudcoreane sono comunque un’ottima squadra, ostica, che ha come trovato nuovi stimoli nel torneo all’ultimo secondo della sfida col Ghana, alla seconda giornata. Sotto 3-0, è arrivata la rete di Yeju Beom dalla distanza al 95’. Da lì, con un solo risultato a disposizione per passare il turno, la Corea del Sud ha battuto 3-2 l’Ecuador e poi agli ottavi l’Argentina, superata per 1-0. In più le ragazze guidate in panchina da Park avranno un grande vantaggio dalla loro nella sfida dei quarti con l’Italia: con tre giorni di riposo dopo la sfida degli ottavi di finale, la Corea del Sud arriva a questo appuntamento con ‘solo’ novanta minuti sulle gambe, a differenza delle Azzurrine costrette a disputare anche i supplementari nella gara degli ottavi giocata mercoledì con la Cina. I cartellini gialli verranno eventualmente azzerati al passaggio del turno in semifinale. Ieri si è concluso il programma degli ottavi di finale, con le sorprese che non sono mancate nella parte bassa del tabellone (opposta a quella dove è situata l’Italia), a cominciare dal 3-0 con cui la Nigeria ha eliminato l’Inghilterra. Out anche la Francia, sconfitta 3-1 dal Canada, e le padrone di casa della Polonia, battute di misura (1-0) dalla Colombia all’ultimo minuto. Prosegue invece il cammino della Corea del Nord, che nel remake della finale di due anni fa ha sconfitto il Giappone per 2-0.