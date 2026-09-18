Cesc Fabregas guarderà Roma-Inter da semplice appassionato: "Sono le due squadre più forti d'Italia, sarà una partita incredibile e la guardo perché mi piace il calcio e non perché saranno le nostre rivali". In conferenza stampa, l'allenatore del Como pensa alla trasferta di Frosinone che a detta sua, sarà "una delle cinque partite più difficili del campionato"

Roma e Inter non sono rivali del Como. Almeno questo è il pensiero di Fabregas, alla vigilia della trasferta di Frosinone. L'allenatore spagnolo, attualmente terzo in classifica col suo Como e a -2 proprio da Roma e Inter, ha parlato così della sfida dell'Olimpico che si giocherà sabato 19 settembre alle 18: "Per me sono le due squadre più forti d'Italia. La guarderò perché mi piace il calcio e penso sarà una partita incredibile, non perché siano nostre concorrenti dirette".