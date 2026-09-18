Nations League, i convocati di Montella: Celik l'unico italianoturchia
Due partite contro l'Italia, una contro la Francia e una contro il Belgio attendono la Turchia di Vincenzo Montella. Le due sfide con gli Azzurri sono in programma i prossimi 28 settembre (all'Ataturk Spor Kompleksi di Bursa) e 5 ottobre (al Dall’Ara di Bologna). Per gli impegni di Nations League Montella ha convocato 29 giocatori: non ci sono gli infortunati Yildiz e Calhanoglu, l'unico giocatore della serie A è Celik, della Juventus
Due sfide in una settimana attendono l’Italia di Roberto Mancini e la Turchia di Vincenzo Montella. Esattamente 30 anni fa compagni di squadra nella Sampdoria, oggi avversari su opposte panchine i prossimi 28 settembre (all'Ataturk Spor Kompleksi di Bursa) e 5 ottobre (al Dall’Ara di Bologna) per la doppia sfida di Nations League. Montella ha convocato 29 giocatori per questa tranche di partite della Turchia che, oltre l’Italia, affronterà anche la Francia e il Belgio. Fuori per infortunio, come noto, le due stelle turche della serie A: lo juventino Yildiz e l’interista Calhanoglu. L'unico "italiano" è Celik, della Juventus.
Turchia, l'elenco dei convocati
Portieri
- Altay Bayindir
- Muhammed Sengezer
- Okan Kocuk
- Ugurcan Cakir
Difensori
- Abdulkerim Bardakci
- Adil Demirbag
- Emirah Topcu
- Eren Elmali
- Ferdi Kadioglu
- Merih Demiral
- Ozan Kabak
- Samet Akaydin
- Zeki Celik
Centrocampisti
- Bartug Elmaz
- Demir Ege Tiknaz
- Ismail Yuksek
- Melih Kabasakal
- Orkun Korkcu
- Salih Ozcan
Attaccanti
- Aral Simsir
- Arda Guler
- Baris Alper Yilmaz
- Can Uzun
- Deniz Gul
- Ilhan Fakili
- Irfan Can Kahveci
- Kerem Akturkoglu
- Oguz Aydin
- Yunu Akgun