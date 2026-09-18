Due partite contro l'Italia, una contro la Francia e una contro il Belgio attendono la Turchia di Vincenzo Montella. Le due sfide con gli Azzurri sono in programma i prossimi 28 settembre (all'Ataturk Spor Kompleksi di Bursa) e 5 ottobre (al Dall’Ara di Bologna). Per gli impegni di Nations League Montella ha convocato 29 giocatori: non ci sono gli infortunati Yildiz e Calhanoglu, l'unico giocatore della serie A è Celik, della Juventus

I CONVOCATI: BELGIO - ITALIA - SPAGNA