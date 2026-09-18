Cristiano Ronaldo continuerà a vestire la maglia del Portogallo. Il 41enne è stato inserito da Jorge Jesus nella lista per i primi impegni di Nations League contro Norvegia, Danimarca e Galles visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il nuovo ct, che ha preso il posto di Roberto Martinez dopo il Mondiale e che ha allenato Ronaldo All'Al-Nassr, ha ribadito che si tratta di una scelta tecnica e non legata allo status del giocatore: "Se fa bene, gioca; se non fa bene, non fa male. Ha uno status diverso perché la sua carriera è diversa, ha cinque Palloni d'Oro. Poi, questo conta per le mie decisioni? No". Dalla Serie A sono stati convocati Nuno Tavares, terzino della Lazio, Conceicao, esterno della Juventus e Goncalo Ramos, attaccante del Milan. Presente anche Rafael Leao, al Galatasaray dopo aver lasciato il Milan in estate.