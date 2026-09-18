Portogallo, Cristiano Ronaldo convocato per la Nations League da Jorge Jesus: l'elencoportogallo
Cristiano Ronaldo c'è ancora. Il 41enne dell'Al-Nassr è stato convocato anche dal nuovo Ct del Portogallo Jorge Jesus per i primi impegni di Nations League. CR7 aveva annunciato ad agosto che questa sarebbe stata "probabilmente" la sua ultima stagione da professionista ma la sua avventura con la Nazionale, per il momento continua. Dalla Serie A, chiamati anche Nuno Tavares della Lazio, Conceicao della Juventus e Goncalo Ramos del Milan
Cristiano Ronaldo continuerà a vestire la maglia del Portogallo. Il 41enne è stato inserito da Jorge Jesus nella lista per i primi impegni di Nations League contro Norvegia, Danimarca e Galles visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il nuovo ct, che ha preso il posto di Roberto Martinez dopo il Mondiale e che ha allenato Ronaldo All'Al-Nassr, ha ribadito che si tratta di una scelta tecnica e non legata allo status del giocatore: "Se fa bene, gioca; se non fa bene, non fa male. Ha uno status diverso perché la sua carriera è diversa, ha cinque Palloni d'Oro. Poi, questo conta per le mie decisioni? No". Dalla Serie A sono stati convocati Nuno Tavares, terzino della Lazio, Conceicao, esterno della Juventus e Goncalo Ramos, attaccante del Milan. Presente anche Rafael Leao, al Galatasaray dopo aver lasciato il Milan in estate.
I convocati del Portogallo
Portieri: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP) e Samuel Soares (SL Benfica)
Difensori: Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (SS Lazio), Nuno Mendes (PSG), Renato Veiga (Villarreal CF), Rúben Dias (Manchester City) e Tomás Araújo (SL Benfica)
Centrocampisti: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (SL Benfica), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG) e Bernardo Silva (Real Madrid)
Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Fábio Silva (BV Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al Ahli), Francisco Conceição (Juventus FC), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea FC) e Rafael Leão (Galatasaray).