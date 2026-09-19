Appiah porta in vantaggio l'Italia!
16' - Bravissima Pellegrino che tiene in campo il pallone sulla linea di fondo e mette un bel cross per Appiah che scavalca il portiere della Corea
In campo l'Italia U20 femminile contro la Corea del Sud nei quarti di finale del Mondiale in Polonia. Le Azzurrine di Nicola Matteucci passano subito in vantaggio con la rete di testa di Appiah al 16' e sognano una storica semifinale contro la vincente di Brasile-Spagna. Segui qui la diretta live testuale del match
Reti: 16' Appiah
ITALIA (5-3-2): Belli; Venturelli, Cocino, Gallo (C), Tosello, Lombardi; Cherubini, Fadda, Catena; Pellegrino Cimò, Appiah. Ct Nicola Matteucci
COREA DEL SUD (4-3-3): Kim Chaebeen; Yoon Ahyeong, Cheon Siwoo, Jung Dabin (C), Nam Seungeun; Han Minseo, Jin Hyerin, Beom Yeju; Lee Haeun, Lee Haeun, Jo Hyeyoung.
29' - Azzurrine in gestione con la Corea del Sud che sta alzando il baricentro: le avversarie peccano in precisione soprattutto nell'ultimo passaggio con l'Italia che sta gestendo il risultato
25' - Sta prendendo le misure la Corea del Sud che costruisce la prima vera azione: tiro di Lee che non impensierisce Belli
21' - Le Azzurrine spingono forte: bel cross teso di Tosello sulla fascia sinistra con la difesa coreana che manda in angolo
20' - L'Italia sta dominando: superiorità in tutta il campo in questa prima parte di primo tempo
16' - Bravissima Pellegrino che tiene in campo il pallone sulla linea di fondo e mette un bel cross per Appiah che scavalca il portiere della Corea
15' - Gioca molto bene l'Italia che esce bene dalla difesa con una fitta rete di passaggi veloci. La Corea è in grande difficoltà in questi primi minuti
10' - L'Italia è partita forte con un pressing molto alto e con la voglia di sbloccare subito il match
6' - Altro tentativo delle Azzurrine, questa volta con Appiah
3' - Prima conclusione dell'Italia con Pellegrino Cimò che prova a rendersi pericolosa verso la porta della Corea del Sud
1' - Inizia Italia-Corea del Sud! Forza Azzurrine
Adesso gli inni nazionali e poi il fischio d'inizio del match!
Manca sempre meno al fischio d'inizio di Italia-Corea del Sud: in palio un altro pezzo di storia che le nostre Azzurrine vogliono conquistare!
La vincente di Corea del Sud-Italia affronterà in semifinale la vincente dell'altro quarto della stessa parte di tabellone, Brasile-Spagna. La semifinale è in programma mercoledì 23 settembre alle 15 a Lodz.
Corea del Sud-Italia completa una particolare serie per le Azzurrine: è la terza partita consecutiva contro una Nazionale asiatica, dopo l'1-1 con il Giappone nell'ultima giornata del girone e il successo ai rigori contro la Cina negli ottavi
Qualunque sia il risultato contro la Corea del Sud, l'Italia ha già raggiunto il miglior risultato della propria storia al Mondiale Under 20 femminile. L'unica precedente partecipazione, nel 2012, si era conclusa nella fase a gironi con un solo punto conquistato. Quattordici anni dopo, le Azzurrine sono per la prima volta tra le migliori otto del mondo. E si continua a sognare...
L'Italia arriva ai quarti senza aver mai perso. Le Azzurrine hanno chiuso al primo posto il Gruppo D con 7 punti, battendo Stati Uniti e Nuova Zelanda e pareggiando contro il Giappone. Agli ottavi è arrivato il successo contro la Cina ai calci di rigore
ITALIA (5-3-2): Belli; Venturelli, Cocino, Gallo (C), Tosello, Lombardi; Cherubini, Fadda, Catena; Pellegrino Cimò, Appiah. Ct Nicola Matteucci
COREA DEL SUD (4-3-3): Kim Chaebeen; Yoon Ahyeong, Cheon Siwoo, Jung Dabin (C), Nam Seungeun; Han Minseo, Jin Hyerin, Beom Yeju; Lee Haeun, Lee Haeun, Jo Hyeyoung.
PORTIERI: Elena Belli (Inter), Erica Di Nallo (Vicenza), Lavinia Tornaghi (Milan)
DIFENSORI: Martina Bressan (Inter), Martina Cocino (Aarau), Lidia Consolini (Inter), Azzurra Gallo (Tolosa), Emma Lombardi (Fiorentina), Martina Tosello (Cesena), Caterina Venturelli (Sassuolo)
CENTROCAMPISTE: Giada Catena (Res Donna Roma), Maya Cherubini (Fiorentina), Paola Fadda (Sassuolo), Gabriella Langella (Napoli Women), Sofia Testa (Ternana Women), Marta Zamboni (Como Women)
ATTACCANTI: Karen Appiah (Cesena), Giulia Galli (Barcellona), Giada Pellegrino Cimò (Roma), Manuela Sciabica (Lazio), Rosanna Ventriglia (Ternana Women).
Benvenuti alla diretta di Italia-Corea del Sud, quarto di finale del Mondiale femminile Under 20. Le Azzurrine di Nicola Matteucci tornano in campo alla Sosnowiec Arena, in Polonia, con l'obiettivo di conquistare una storica semifinale. Fischio d'inizio alle 15: qui trovere tutti gli aggiornamenti sulla partita
L'Italia U20 femminile sfida alle 15 la Corea del Sud nei quarti di finale del Mondiale in...
La partita tra Roma e Inter della 5^ giornata di Serie A si gioca sabato 19 settembre alle ore 18...
Vigilia di campionato per il Milan che a San Siro, domenica alle 20.45, ospiterà il Lecce. Ruben...
Rivali nel derby, amici fuori dal campo, in nazionale e nelle battaglie per i diritti dei...
Prima chiamata in Nazionale per Mohamed Alì Zoma. L'attaccante è stato festeggiato in ritiro dal...