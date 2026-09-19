Qualunque sia il risultato contro la Corea del Sud, l'Italia ha già raggiunto il miglior risultato della propria storia al Mondiale Under 20 femminile. L'unica precedente partecipazione, nel 2012, si era conclusa nella fase a gironi con un solo punto conquistato. Quattordici anni dopo, le Azzurrine sono per la prima volta tra le migliori otto del mondo. E si continua a sognare...