Roma-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita tra Roma e Inter della 5^ giornata di Serie A si gioca sabato 19 settembre alle ore 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky
Dove vedere Roma-Inter in tv
La partita Roma-Inter della 5^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 19 settembre alle ore 18 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.
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I numeri di Roma e Inter
La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 540 in 186 sfide (305 per i nerazzurri e 235 per i giallorossi – una media di 2.9 gol a partita); quella nerazzurra è anche l'unica squadra ad avere siglato almeno 300 reti contro una singola avversaria nella storia del massimo campionato Italiano. L'Inter è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 sfide contro la Roma in Serie A (10V, 6N); più nel dettaglio, i nerazzurri hanno vinto nove delle 11 gare più recenti contro i giallorossi in campionato (2P), segnando 24 reti nel periodo (2.2 di media a partita). L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque trasferte contro la Roma in Serie A, con uno score di 11-2: già striscia record di sconfitte consecutive casalinghe per i giallorossi contro una singola avversaria nella loro storia nel massimo campionato. In generale, i capitolini non vincono all'Olimpico contro i nerazzurri in Serie A dal 2 ottobre 2016; da allora in nove gare interne hanno registrato tre pareggi e sei sconfitte. La Roma ha vinto tutte le ultime nove partite di campionato e solo due volte nella sua storia in Serie A ha ottenuto almeno 10 successi di fila: 11 tra maggio e ottobre 2013 e 11 tra dicembre 2005 e febbraio 2006. Da una parte, la Roma potrebbe vincere ciascuna delle prime cinque gare stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2014/15 e il 2013/14; dall'altra, l'Inter potrebbe ottenere cinque successi nei primi cinque match stagionali solo per la quinta volta nel massimo campionato, dopo il 2023/24, il 2019/20, il 2015/16 e il 1966/67. L'Inter è rimasta imbattuta in 29 delle ultime 30 partite di Serie A (23V, 6N), segnando 76 reti nel periodo (2.5 di media); l'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Milan lo scorso 8 marzo (0-1) - ovvero nell'unico match in questa striscia in cui i nerazzurri sono rimasti a secco di gol.