Dove vedere Roma-Inter

I numeri di Roma e Inter

La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 540 in 186 sfide (305 per i nerazzurri e 235 per i giallorossi – una media di 2.9 gol a partita); quella nerazzurra è anche l'unica squadra ad avere siglato almeno 300 reti contro una singola avversaria nella storia del massimo campionato Italiano. L'Inter è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 sfide contro la Roma in Serie A (10V, 6N); più nel dettaglio, i nerazzurri hanno vinto nove delle 11 gare più recenti contro i giallorossi in campionato (2P), segnando 24 reti nel periodo (2.2 di media a partita). L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque trasferte contro la Roma in Serie A, con uno score di 11-2: già striscia record di sconfitte consecutive casalinghe per i giallorossi contro una singola avversaria nella loro storia nel massimo campionato. In generale, i capitolini non vincono all'Olimpico contro i nerazzurri in Serie A dal 2 ottobre 2016; da allora in nove gare interne hanno registrato tre pareggi e sei sconfitte. La Roma ha vinto tutte le ultime nove partite di campionato e solo due volte nella sua storia in Serie A ha ottenuto almeno 10 successi di fila: 11 tra maggio e ottobre 2013 e 11 tra dicembre 2005 e febbraio 2006. Da una parte, la Roma potrebbe vincere ciascuna delle prime cinque gare stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2014/15 e il 2013/14; dall'altra, l'Inter potrebbe ottenere cinque successi nei primi cinque match stagionali solo per la quinta volta nel massimo campionato, dopo il 2023/24, il 2019/20, il 2015/16 e il 1966/67. L'Inter è rimasta imbattuta in 29 delle ultime 30 partite di Serie A (23V, 6N), segnando 76 reti nel periodo (2.5 di media); l'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Milan lo scorso 8 marzo (0-1) - ovvero nell'unico match in questa striscia in cui i nerazzurri sono rimasti a secco di gol.