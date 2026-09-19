Vigilia di campionato per il Milan che a San Siro, domenica alle 20.45, ospiterà il Lecce. Obiettivo ripartenza per i rossoneri, per cancellare il ko in Europa League contro il Benfica. Alle 14 è in programma la conferenza stampa di Ruben Amorim: sul nostro liveblog la diretta testuale
I rossoneri, sesti in classifica con otto punti, sono ancora imbattuti in campionato. Arrivano però da due pareggi consecutivi, contro Juventus e Lazio. L'ultima vittoria risale al 28 agosto, contro il Venezia
Il cammino in campionato
- 1^G: Torino-Milan 1-2
- 2^G: Milan-Venezia 2-0
- 3^G: Juventus-Milan 1-1
- 4^G: Lazio-Milan 2-2
Di Canio: "La sfida per Amorim è tenere il gruppo compatto"
Il ko di mercoledì in Europa League
La parola d'ordine è ripartenza per il Milan che vuole cancellare la sconfitta di mercoledì in Europa League contro il Benfica. Nel VIDEO gli highlights del match
Un match che verrà presentato in conferenza stampa alle 14 dall'allenatore rossonero, Ruben Amorim. Sul nostro liveblog la diretta testuale con le parole del tecnico portoghese
Il Milan torna in campo a San Siro per la quinta giornata di campionato. Domenica alle 20.45 i rossoneri ospiteranno il Lecce, nell'ultimo match prima della sosta per le nazionali