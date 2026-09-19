Rivali nel derby, amici fuori dal campo, in nazionale e nelle battaglie per i diritti dei calciatori. È stato il rapporto tra Sandro Mazzola e Gianni Rivera, che oggi ricorda l'amico scomparso a 83 anni: "Insieme abbiamo vissuto i nostri periodi più belli della vita da calciatori. Siamo stati rivali nel derby, ma amici in Nazionale e nel fondare l'assocalciatori. Speriamo che San Siro ricordi con affetto i nostri derby: che vincesse uno o l'altro, eravamo contenti di partecipare"

ADDIO A SANDRO MAZZOLA: LE REAZIONI