Sandro Mazzola, il ricordo di Gianni Rivera: "Condiviso rivalità e amicizia"IL RICORDO
Rivali nel derby, amici fuori dal campo, in nazionale e nelle battaglie per i diritti dei calciatori. È stato il rapporto tra Sandro Mazzola e Gianni Rivera, che oggi ricorda l'amico scomparso a 83 anni: "Insieme abbiamo vissuto i nostri periodi più belli della vita da calciatori. Siamo stati rivali nel derby, ma amici in Nazionale e nel fondare l'assocalciatori. Speriamo che San Siro ricordi con affetto i nostri derby: che vincesse uno o l'altro, eravamo contenti di partecipare"
La Grande Inter e l'azzurro: la storia di Mazzola
Ci lascia a 83 anni un mito del calcio, bandiera della 'Grande Inter' e della Nazionale. Figlio del leggendario Valentino, vinse da assoluto protagonista due Coppe dei Campioni, due Intercontinentali e quattro scudetti. Sul tetto d'Europa anche in maglia azzurra ADDIO A MAZZOLA: LE REAZIONI LIVE di Alfredo Corallo