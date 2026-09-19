Una rimonta incredibile dopo essere stata in svantaggio di due gol, poi i calci di rigore hanno regalato alla Juventus la seconda Women’s Cup della propria storia. Dopo essere state in svantaggio due volte (gol di Van Dooren al 27’ e di Antoine al 55’), ci ha pensato Alba Redondo al 60’ e al 96’ su rigore a portare la partita ai supplementari. Poi gli errori di Ottey e Oliviero hanno regalato alla squadra di Guerrero il trofeo