Gasperini: "Presuntuosi sul primo gol di Lautaro"

Gian Piero Gasperini assapora la vittoria contro l’Inter, la vede sfumare nella ripresa (con il gol di Lautaro dopo 51 secondi che indirizza la rimonta nerazzurra), ma nel post partita, analizzando la gara, cerca comunque di vedere i lati positivi: “ È uscita una partita dove entrambe a un certo punto potevano vincere, una partita che ci deve dare soddisfazione e consapevolezza ”, le sue parole. “Il gol all’inizio del secondo tempo ha ridato grande energia all’Inter che è una grande squadra e può fare gol sempre, ma noi non abbiamo mai rinunciato e abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni”. Poi, sui miglioramenti evidenti e continui della sua squadra: “I margini ci sono sempre, per tutti quanti, anche l’Inter ne ha. Noi dobbiamo essere contenti del percorso che stiamo facendo e della qualità che mettiamo in queste partite, in cui non ci sono solamente condizione, entusiasmo, voglia di fare . In questa squadra ci sono tante energie positive e dobbiamo continuare su questa strada”.

"Messaggio al campionato? Sappiamo di essere pericolosi"

“Nel primo tempo avevamo spazi importanti e ogni volta che ripartiamo riuscivamo a essere pericolosi”, continua Gasperini analizzando tatticamente la partita. “Ho dovuto cambiare dietro perché c’era un po’ di fatica, Balerdi è dovuto uscire e questo è un peccato, Dybala ha tenuto fino alla fine, così come Soulé, e avevamo la sensazione che se riuscivamo a reggere l’onda d’urto la partita era sempre aperta: dobbiamo essere soddisfatti di questo. Messaggio al campionato? Noi guardiamo in casa nostra, dobbiamo essere consapevoli che in certe condizioni riusciamo a essere veramente una buona squadra, pericolosa, anche dal punto di vista atletico e fisico abbiamo un livello alto. Dobbiamo vedere la continuità delle partite: dopo la sosta avremo veramente tante partite e dovremmo usare molto la rosa, perché il calendario è molto impegnativo”. Infine, il tema ricorrente dei gol presi nei primi minuti dei secondi tempi, subito dopo l’intervallo: “È la terza volta che succede e non può essere una casualità, il modo in cui abbiamo preso quel gol è stato un po’ superficiale e anche presuntuoso perché la partita era veramente ben indirizzata. Devo dire che però anche in difficoltà siamo sempre stati in partita e abbiamo avuto anche l’occasione per vincere. Non abbiamo mai rinunciato”.