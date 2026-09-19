Un’ Inter a due facce , come ultimamente Chivu è abituato a vedere i suoi: per la terza volta i nerazzurri vanno sotto 2-0 ma non perdono e allora ci si chiede se sia maggiore la soddisfazione per la reazione o la delusione per l’ennesimo primo tempo praticamente non giocato. “ Io parto dal secondo tempo perché quello che devo dire per quanto riguarda il primo tempo l’ho detto all’intervallo ai ragazzi e rimane tra me e loro. È la verità assoluta, quello che penso e sono convinto che lo sanno anche loro, gliel'ho detto anche in settimana. Quindi mi concentro sul secondo tempo, dove per atteggiamento, grinta e qualità abbiamo fatto una gran partita , affrontando una grande squadra che si sa bene quello che rappresenta. Quando la partita dura 100' bisogna approcciarla in maniera giusta, io partirei dalla reazione contro una squadra forte , che può metterti sempre in difficoltà. Bisogna correggere determinate cose, spero abbiamo capito tutti cosa ci sia da migliorare. Ma oggi all'intervallo c'era bisogno di tutti e l'hanno fatto vedere nel secondo tempo”.

"Non dobbiamo solo aspettare e reagire"

"Non dobbiamo aspettare e reagire, ma agire dall'inizio: abbiamo le carte in regola per fare un determinato tipo di partita", ha continuato Chivu in conferenza stampa. "Non sembriamo feroci e grossi, ma lo facciamo vedere quando si va sotto e dobbiamo farlo dall'inizio. Partita da Premier? E' migliorata la qualità, l'intensità. Si gioca di più a viso aperto, siamo sulla strada giusta. Le nuove regole hanno dato più vivacità e tolto tempi morti in cui qualcuno magari pensava a rifiatare. A me piace, bisogna anche accettare che a volte le partite possono finire 5-2, 5-3, 4-4. Sarà un problema nostro risolvere certe cose, ma queste cose mi piacciono". Infine, facendo un bilancio prima della sosta per le nazionali, Chivu aggiunge: "Rispetto all’anno scorso a questo punto della stagione siamo messi meglio e non dimentichiamo che abbiamo già affrontato due scontri diretti con Napoli e Roma: sappiamo che c’è tanta strada da fare, tante cose su cui lavorare ma mi prendo quello che di buono abbiamo fatto nel secondo tempo. Nel calcio ci sono sempre due fasi, quando si ha la palla quando non la si ha: noi dobbiamo migliorare quella in cui non ce l’abbiamo”.