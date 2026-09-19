L'allenatore della Lazio commenta il successo, non semplice, di Venezia: "Interpretazione della gara errata, meglio il secondo tempo, ma dobbiamo fare di più perché oggi siamo stati molto fortunati". Sulla voglia di dimostrare: "Se non ci fosse stata questa situazione alla Lazio non ci sarei venuto. Ora bisogna continuare a martellare per continuare a sorprendere" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

È sempre molto onesto Gennaro Gattuso nell'analizzare la vittoria di Venezia, un successo non semplice: "Abbiamo fatto 50 giorni di ritiro a Formello con un caldo infernale e questi ragazzi hanno sempre dimostrato voglia di lavorare - dice - Oggi ci è andata bene perché nel primo tempo avessimo subito due gol non ci sarebbe stato da dire niente, l'interpretazione della gara è stata errata, poi nel secondo tempo è andata meglio ma questi ragazzi lavorano con applicazione, quello che abbiamo fatto il primo tempo non basta perché oggi siamo stati fortunati".

"Per sorprendere dobbiamo fare le cose meglio" Primo posto in classifica con Roma e Inter: "La classifica ora conta poco, se vogliamo sorprendere dobbiamo fare le cose meglio, è un percorso, ci sta, la classifica non la guardiamo, abbiamo otto giocatori che vanno in Nazionale, abbiamo 5 giorni di riposo e poi ricominciamo con la voglia di migliorare il nostro percorso - spiega ancora - A me piacciono i giocatori che si impegnano, Belahyane i primi giorni non ce la faceva, gli ho detto 'step by step' ma poi quando vedo dei ragazzi che hanno voglia di lavorare mi piace. Io quando sono arrivato al Milan guardavo come quelli come Costacurta. E' un'altra epoca ora i giocatori sono preparati e bisogna entrargli nella testa e nel cuore, io non vado d'accordo con i lavativi".