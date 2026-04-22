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l'intervista

"Così ho vinto la depressione": parola di Valentina Giacinti

Francesco Cosatti

Francesco Cosatti

Dopo anni difficili e momenti duri, Valentina Giacinti ha deciso di raccontare ciò che ha vissuto. E ha scelto di farlo con un libro: ‘Il coraggio di chi trema’. In occasione del Torneo Mondiale Selis, l'attaccante italiana si è racconta a Sky Sport Insider

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