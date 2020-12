2020: dodici mesi di sport

12 mesi di sport. Di questo 2020 colpito dal Covid, ma fatto anche di eventi, record e vittorie. E anche di grandi leggende che in questo anno ci hanno lasciati, da Kobe Bryant a Maradona, fino a Paolo Rossi. Il film andrà in onda il 31 dicembre su Sky Sport 24

2020. Un anno che di certo non annovereremo tra i migliori della nostra vita, e che siamo pronti a salutare, senza rimpianti. Un anno simbolo della lotta al Coronavirus, scandito da una voglia di rinascita e ripartenza che ha attraversato come una scossa elettrica il mondo dello sport, scopertosi capace di rimettersi in gioco, di adattarsi e di resistere. Un anno di resilienza, un anno vissuto in una “bolla”, nell’attesa della fine della tempesta.

Ma un anno anche di grandi record e vittorie indimenticabili, di battaglie storiche – il “Black Lives Matter” – un anno attraversato purtroppo da enormi e improvvise tragedie, come l’incidente di Alex Zanardi. Il 2020, l’anno che verrà ricordato per sempre per averci portato via leggende dello sport mondiale. A gennaio è scomparso in un incidente in elicottero Kobe Bryant, sul finire dell’anno il mondo intero ha dovuto dire addio al più grande di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, e come se non bastasse - all’eroe del Mundial 1982, Pablito Rossi. Un anno di protocolli, tamponi, bollettini, bilanci, un anno di resilienza e di immagini che non dimenticheremo mai. Un anno di sport.

Da oggi e fino al 31 dicembre riviamo allora i 12 mesi di questo 2020 e, l'ultimo giorno dell'anno, l'intero film-speciale in onda su Sky Sport 24. Il film, in edizione integrale da un'ora, andrà in onda anche martedì 29 dicembre a mezzanotte su Sky Sport Uno.