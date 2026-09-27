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Francesco Totti, oggi il 50° compleanno: 25 anni di Serie A in figurine

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Francesco Totti compie 50 anni. La metà li ha trascorsi con la maglia della Roma addosso. Venticinque stagioni in giallorosso, da quella dell’esordio appena sedicenne (1992-93) a quella del commovente addio da capitano (2016-17). Nel mezzo 250 gol in Serie A, una sfilza di record, uno scudetto, una sola fede. Proprio la maglia della Roma è la costante di una carriera che possiamo risfogliare attraverso le sue figurine: cambia il look, cambiano le mode, resta il giallorosso addosso a Totti

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