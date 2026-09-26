 Nations League 2026, risultati e gol delle partite di oggi in diretta live | Sky Sport
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Nations League, i risultati in diretta live di oggi

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Oltre al big match tra Inghilterra e Spagna, nel gruppo 3 della Lega A si gioca anche Repubblica Ceca-Croazia. In campo anche Macedonia del Nord-Svizzera, Slovacchia-Moldavia e Albania-Bielorussia. Nelle partite già giocate la Finlandia dilaga contro San Marino con tris di Pohjanpalo, la Bulgaria cade in casa contro il Lussemburgo, pari tra Slovenia e Scozia

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