Oltre al big match tra Inghilterra e Spagna, nel gruppo 3 della Lega A si gioca anche Repubblica Ceca-Croazia. In campo anche Macedonia del Nord-Svizzera, Slovacchia-Moldavia e Albania-Bielorussia. Nelle partite già giocate la Finlandia dilaga contro San Marino con tris di Pohjanpalo, la Bulgaria cade in casa contro il Lussemburgo, pari tra Slovenia e Scozia

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