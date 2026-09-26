Oltre al big match tra Inghilterra e Spagna, nel gruppo 3 della Lega A si gioca anche Repubblica Ceca-Croazia. In campo anche Macedonia del Nord-Svizzera, Slovacchia-Moldavia e Albania-Bielorussia. Nelle partite già giocate la Finlandia dilaga contro San Marino con tris di Pohjanpalo, la Bulgaria cade in casa contro il Lussemburgo, pari tra Slovenia e Scozia
- REPUBBLICA CECA-CROAZIA - Dalle 20.45
- INGHILTERRA-SPAGNA - Dalle 20.45
- MACEDONIA DEL NORD-SVIZZERA - Dalle 20.45
- ALBANIA-BIELORUSSIA - Dalle 20.45
- SLOVACCHIA-MOLDAVIA - Dalle 20.45
- SLOVENIA-SCOZIA 0-0 (giocata alle 15)
- SAN MARINO-FINLANDIA 0-7 (giocata alle 18)
5' e 79', 88' rig. Pohjanpalo, 14' Svanback, 33' Kallman, 50' e 55' Walta
- FAR OER-KAZAKISTAN 1-1 (giocata alle 18)
14' Samuelsen (F), 26' Erlanov (K)
- BULGARIA-LUSSEMBURGO 1-2 (giocata alle 18)
17' Candarov (B), 37' Barreiro (L), 65' Thill (L)
- ISLANDA-ESTONIA 1-1 (giocata alle 18)
45' Gudjohnsen (I), 64' Paskotsi (E)