Traguardo da applausi per l'eterno Buffon, sceso in campo nella vittoria della Juve sul Crotone. Già record-man nella storia della Serie A, Gigi stacca Barry tra i giocatori con più presenze in un singolo torneo nei cinque maggiori campionati d'Europa. Non conteggiate le gare del portiere bianconero col Psg nella Ligue 1 2018/19, mentre i dati della Premier League fanno riferimento dall'avvento del format attuale (stagione 1992/93). Ecco la top 10 assoluta