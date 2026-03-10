 Real Madrid, gli indisponibili per il Manchester City: da Mbappé a Rodrygo | Sky Sport
Real Madrid, gli indisponibili per il Manchester City: da Mbappé a Rodrygo

Ennesimo capitolo della saga europea tra Real Madrid e Manchester City. Le due squadre si affronteranno domani sera, mercoledì 11 marzo, al Santiago Bernabeu per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. I padroni di casa si presentano incerottati all'appuntamento: Arbeloa conta sette indisponibili, tra cui i fenomeni Mbappé e Bellingham. Ecco tutti i giocatori out e quali sono i rispettivi problemi fisici

