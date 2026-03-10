Real Madrid, gli indisponibili per il Manchester City: da Mbappé a Rodrygo
Ennesimo capitolo della saga europea tra Real Madrid e Manchester City. Le due squadre si affronteranno domani sera, mercoledì 11 marzo, al Santiago Bernabeu per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. I padroni di casa si presentano incerottati all'appuntamento: Arbeloa conta sette indisponibili, tra cui i fenomeni Mbappé e Bellingham. Ecco tutti i giocatori out e quali sono i rispettivi problemi fisici
- Out per una distorsione al ginocchio sinistro
- Out per una lesione al muscolo semitendinoso della gamba sinistra
- Out per la rottura del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio destro. Il brasiliano è stato operato martedì 10 marzo dallo specialista Manuel Leyes
- Out per la rottura del tendine del bicipite femorale della gamba sinistra con interessamento del tendine prossimale
- Out per un problema muscolare al polpaccio
- Out per una lesione al polpaccio della gamba destra
- Out per una lesione al soleo della gamba destra