Ennesimo capitolo della saga europea tra Real Madrid e Manchester City. Le due squadre si affronteranno domani sera, mercoledì 11 marzo, al Santiago Bernabeu per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. I padroni di casa si presentano incerottati all'appuntamento: Arbeloa conta sette indisponibili, tra cui i fenomeni Mbappé e Bellingham. Ecco tutti i giocatori out e quali sono i rispettivi problemi fisici

