Serie A, tutti i diffidati: i calciatori a rischio squalifica squadra per squadra
Sono 6 i calciatori costretti a scontare un turno di squalifica e saltare la 29^ giornata di Serie A. Il Milan non potrà contare su Adrien Rabiot per la trasferta con la Lazio, mentre la Roma dovrà fare a meno di 'bomber' Ndicka, autore di 3 gol nelle ultime 3 partite. Molto più corposo, ovviamente, l'elenco dei diffidati: di seguito i 6 squalificati per il prossimo turno e poi tutti i calciatori, squadra per squadra, che al prossimo cartellino giallo saranno 'fermati'
- Giuseppe Pezzella (Cremonese)
- Lewis Ferguson (Bologna)
- Adrien Rabiot (Milan)
- Sebastiano Esposito (Cagliari)
- Patrizio Masini (Genoa)
- Evan Ndicka (Roma)
- nessun diffidato
- Jhon Lucumi
- Nicolò Cambiaghi
- Gianluca Gaetano
- Jayden Addai
- Lucas Da Cunha
- Jamie Vardy
- Sebastiano Luperto
- Warren Bondo
- Marin Pongracic
- Nicolò Fagioli
- Ruslan Malinovskyi
- Alessandro Marcandalli
- nessun diffidato
- Weston McKennie
- Matteo Cancellieri
- Tiago Gabriel
- Fikayo Tomori
- Alexis Saelemaekers
- Luka Modric
- Youssouf Fofana
- nessun diffidato
- Mateo Pellegrino
- Sascha Britschgi
- Mariano Troilo
- Enrico Delprato
- Hans Nicolussi Caviglia
- Michel Aebischer
- Gianluca Mancini
- Neil El Aynaoui
- Josh Doig
- Alieu Fadera
- Arijanet Murić
- Zakaria Aboukhlal
- Valentino Lazaro
- Gvidas Gineitis
- Ardian Ismajli
- Jesper Karlstrom
- Keinan Davis
- nessun diffidato