Sono 6 i calciatori costretti a scontare un turno di squalifica e saltare la 29^ giornata di Serie A. Il Milan non potrà contare su Adrien Rabiot per la trasferta con la Lazio, mentre la Roma dovrà fare a meno di 'bomber' Ndicka, autore di 3 gol nelle ultime 3 partite. Molto più corposo, ovviamente, l'elenco dei diffidati: di seguito i 6 squalificati per il prossimo turno e poi tutti i calciatori, squadra per squadra, che al prossimo cartellino giallo saranno 'fermati'

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 29^ GIORNATA