Per un calciatore, le festività natalizie non sono un momento di relax in cui concedersi soltanto alla famiglia, anzi. In Serie C si giocherà sia il 26 che il 30 dicembre e il Monopoli in quelle date sarà impegnato rispettivamente a Siracusa e Catania. La società però ha avuto un’idea: dare l’annuncio che i giocatori sono in cerca di una casa e di una tavola per il cenone della vigilia di Natale. Il club ha postato il video sulla propria pagina Facebook, dove all’interno dello spogliatoio sono ritratti il greco Arensi Rota, il romano di origini senegalesi Doudou Magni, il difensore Riccardo Gatti nativo di Lecco, il romano Enrico Zampa e il centrocampista veneto Vittorio Fabris. Quando riflettono sul fatto che passeranno le festività natalizie lontano da casa, elencano nostalgicamente i piatti tipici che non potranno gustare. Poi arriva il pugliese Mario Mercadante, che ricorda che il Natale nasce in Puglia e ridà fiducia ai compagni, che ora attendono gli inviti dei cittadini.

Il primo invito all’allenatore

Un invito, però, è già arrivato ed è per l’allenatore, Beppe Scienza. Nonna Rosa, un’anziana tifosa del Monopoli, gli ha subito offerto un posto a casa sua e si è detta pronta a preparargli le pettole, palle di pasta fritte anche note come zeppole in altre zone d’Italia.