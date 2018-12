Calciatori e tifosi a cena insieme. Non in una cena societaria, ma a casa dei sostenitori della squadra. Succede a Monopoli, dove la squadra di calcio - inserita nel girone C di serie C - sarà impegnata in una doppia trasferta in Sicilia a fine 2018. Il 26 dicembre i biancoverdi di mister Beppe Scienza saranno di scena a Siracusa, per poi chiudere l'anno domenica 30 sul campo del Catania. Un Natale sul campo, lontano dalle proprie famiglie. Così, con una campagna social avviata a inizio mese, i calciatori avevano spinto i propri tifosi a invitarli a cena per condividere l'aria delle festività natalizie, riflettendo sul fatto che avrebbero trascorso le feste lontano da casa ed elencando nostalgicamente i piatti tipici che non avrebbero potuto gustare. La risposta? Non si è fatta attendere, a suon di filmati recapitati dal club dagli appassionati dei colori biancoverdi.

Monopoli, Natale a cena con i tifosi: Doudou sfida i piccoli ai videogames, Zampa si cimenta in cucina

Il risultato è stato esibito dalla società sul web. I calciatori e lo staff tecnico del Monopoli hanno suonato a casa dei tifosi, accolti come delle star. Dall'attaccante Doudou Mangni – capocannoniere con 6 reti e decisivo nell'ultima vittoria, ottenuta al Veneziani contro il Rieti – impegnato in una sfida ai videogames con un giovanissimo tifoso, passando per mister Scienza che aiuta a preparare la tavola, fino al centrocampista Enrico Zampa che si impegna nell'impasto dei dolci di Natale. Tutti ospiti inattesi a tavola, tra un brindisi e un assaggio di specialità della tavola pugliese, e “Babbo Natale” improvvisati per un giorno, impegnati a omaggiare i tifosi biancoverdi con magliette autografate e gadget societari. La spinta ideale verso due trasferte impegnative, in un campionato che vede la squadra in sesta posizione con 28 punti (a –3 dal Rende che ha però giocato due partite in più) e in serie positiva da 10 turni. Perché, come recita l'hashtag che accompagna il video diffuso sui social, a Monopoli sei a casa.