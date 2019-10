Liga spagnola: calendario e orari della 9^ giornata

Il Barcellona insegue il Real Madrid e fa visita all'Eibar. I blancos, invece, giocheranno in casa del Maiorca. Tutto il programma della nona giornata del campionato spagnolo

Nell'ultimo turno il Barcellona ha scavalcato l'Atletico Madrid e ha ritrovato il secondo posto, facendo ripartire l'infinito duello con il Real Madrid (primo a +2 sui blaugrana). Dopo la sosta la Liga riparte, con Granada-Osasuna che apre la nona giornata di venerdì. Il sabato sarà il giorno delle big. Inizia il Barcellona alle 13.00 in casa dell'Eibar. Poi toccherà all'Atletico Madrid, che alle 16.00 ospita il Valencia. Alle 18.30 ci sarà Getafe-Leganes. Alle 21.00, invece, il Real Madrid giocherà in casa del Maiorca. Cinque, invece, le gare in programma domenica. Alle 12.00 si inizia con Deportivo Alaves-Celta Vigo. Alle 14.00 la Real Sociedad ospita il Real Betis, mentre alle 16.00 ci sarà un interessante Espanyol-Villarreal. Alle 18.30 giocheranno Athletic Bilbao e Real Valladolid, chiuderà il programma Siviglia-Levante.

Calendario e orari della 9^ giornata

Venerdì 18 ottobre 2019

Granada-Osasuna (ore 21.00)

Sabato 19 ottobre 2019

Eibar-Barcellona (ore 13.00)

Atletico Madrid-Valencia (ore 16.00)

Getafe-Leganes (ore 18.30)

Maiorca-Real Madrid (ore 21.00)



Domenica 20 ottobre 2019

Deportivo Alaves-Celta Vigo (ore 12.00)

Real Sociedad-Real Betis (ore 14.00)

Espanyol-Villarreal (ore 16.00)

Athletic Bilbao-Real Valladolid (ore 18.30)

Siviglia-Levante (ore 21.00)