Il difensore del Barcellona ha indetto un concorso con in palio i biglietti della Coppa Davis, manifestazione di cui è promotore. Ha lasciato un numero di telefono ed è stato sommerso dalle richieste (8000 fra chiamate e messaggi). Alla prima telefonata va in scena un simpatico siparietto con un tifoso. "Sono del Real". E lui scherzosamente: "So che è difficile essere dei blancos"

Tutto è partito da un modo simpatico e ingegnoso per promuovere la nuova Coppa Davis. Gerard Pique, difensore del Barcellona ma anche presidente della Kosmos Tennis, società che detiene i diritti del torneo tennistico per nazioni, aveva indetto un concorso per regalare i biglietti: con un post sui social aveva lasciato un numero di telefono a disposizione dei fan. Tanti hanno chiamato sperando di ricevere la risposta di Pique e la possibilità di assistere alla prossima giornata di apertura della manifestazione. Ma il primo a parlare con lui, come ha annunciato lo stesso Pique sui social, è stato Jose, appassionato di tennis ma anche di calcio. "Sono del Madrid", ha detto il fan. E Pique ha risposto scherzosamente: "Mi dispiace so che è difficile essere dei blancos ma se ti piace il tennis…" Una battuta che subito ha scatenato l’ironia del web.