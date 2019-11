Dal ritiro del Belgio il portiere del Real Madrid Courtois risponde alle critiche: "Non dubito delle mie qualità. A Madrid sta andando tutto per il verso giusto"

Thibaut Courtois parla in conferenza stampa dal ritiro del Belgio. Il portiere del Real Madrid analizza il momento che sta vivendo ed esprime la sua personale opinione riguardo alle critiche che gli sono state rivolte nell'ultimo periodo: "Non dubito delle mie qualità. Sono uno dei migliori portieri al mondo ed è per questo che a volte mi criticano. Sono stato sempre molto tranquillo perché contro Celta, Siviglia e l’Atlético ho mostrato di essere a un buon livello. Questo è un buon inizio di stagione e devo continuare così“.

"Zidane ha sempre creduto in me"

Courtois, 10 presenze in questa stagione in Liga con la maglia del Real, ha continuato: “Zidane mi ha detto di rimanere concentrato. Ha sempre creduto in me. Con l’Atletico e con il Chelsea mi sono divertito moltissimo. A Madrid penso che stia andando tutto per il verso giusto. Preferisco vincere 4-3 piuttosto che pareggiare 0-0, anche perché è sempre meglio che un portiere non si rilassi. È sempre bene non subire troppi gol perchè poi sui giornali siamo spesso massacrati dalle statistiche, anche se nessuno si ferma ad analizzare il modo in cui i gol vengono segnati".