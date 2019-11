Una prima parte di stagione vissuta ai margini: solo 10 presenze (7 in Liga e 3 in Champions) quasi tutte da subentrato per un totale di appena 255 minuti in campo. Ivan Rakitic non è più al centro del Barcellona e il croato non nasconde tutta la sua delusione: "A mia figlia quando le tolgono un giocattolo diventa triste. Al momento io mi sento nello stesso modo: mi hanno tolto il pallone e sono triste", ha affermato nel corso di un’intervista rilasciata a "Universo Valdano", programma in onda su Movistar. Cercato in estate dal Paris Saint-Germain, dalla Juve (scambio con Bernardeschi mai decollato) e valutato anche dall’Inter nelle scorse settimane, nonostante Conte per gennaio sembra preferire centrocampisti con caratteristiche diverse rispetto alle sue, Rakitc esterna tutto il suo malcontento per la sua situazione attuale: "Rispetto le decisioni dell’allenatore e di qualunque squadra. Io in questi anni ho dato molto al Barcellona e voglio andare avanti a divertirmi: ho 31 anni, non 38. Mi sento nel pieno della forma", ha ribadito il croato. Affermazioni importanti, che potrebbero rappresentare anche un importante indizio in vista della sessione invernale di calciomercato: il Barcellona, infatti, sembra intenzionato - davanti a una giusta offerta - a privarsi di Rakitic già a gennaio. Con il croato che potrebbe diventare (nonostante i costi piuttosto elevati, 6 milioni di euro netti d’ingaggio a stagione percepiti attualmente) un’occasione da non farsi sfuggire, anche per i club della nostra Serie A.