Un'ernia al disco cervicale terrà fuori dai giochi Diego Costa. A comunicarlo l'Atletico Madrid, che in una nota ufficiale ha spiegato che l'attaccante sarà sottoposto a ulteriori esami con gli specialisti in neurochirurgia del club per valutare il trattamento da seguire e stabilire i tempi di recupero. Il 31enne sarà operato e rischia uno stop di almeno due mesi. Una brutta notizia che arriva in casa Atletico in un momento impegnativo della stagione, con la squadra di Simeone a una lunghezza dalla vetta della Liga, condivisa da Barcellona e Real Madrid (che hanno però giocato una partita in meno, visto il rinvio del Clasico), e a caccia di punti utili per blindare la qualificazione agli ottavi di Champions League, con i colchoneros secondi a -3 dalla Juve +4 su Lokomotiv Mosca e Bayer Leverkusen nel gruppo D a due turni dal termine della fase a gironi. Proprio la Juventus sarà la prossima avversaria dell'Atletico Madrid in Champions, nella sfida in calendario il 26 novembre a Torino. Appuntamento per il quale Diego Costa non sarà disponibile.

Due reti in Liga, zero in Champions: il cammino di Costa

La stagione 2019/2020 non ha regalato sin qui grandi soddisfazioni a Diego Costa. In campo 11 volte in campionato e 4 in Champions per 1074 minuti complessivi, il 31enne nato in Brasile e con passaporto spagnolo ha segnato due reti nella Liga ed è ancora a secco di gol in Europa. L'infortunio fa la somma con questi dati non entusiasmanti. In compenso, con Costa ko, allo Stadium Simeone potrà contare al suo posto su un Alvaro Morata in grande forma: l'attaccante spagnolo, bianconero dal 2014 al 2016, ha segnato sei reti consecutive ed è a quota 7 centri in 13 partite stagionali con l'Atletico.