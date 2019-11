Risultati Liga, vittoria dell'Atletico che si porta al terzo posto in classifica

L'Atletico Madrid torna alla vittoria in Liga: grazie al 3-1 in casa contro l'Espanyol, i colchoneros si portano a solo un punto dalla coppia capolista Barcellona-Real Madrid. I risultati di giornata

L'Atletico Madrid vince in rimonta 3-1 contro l'Espanyol e si porta al terzo posto a 24 punti, a una sola lunghezza dalla coppia di testa Barcellona-Real Madrid. A portarsi in vantaggio sono gli ospiti al 38' con un destro dal limite dell'area di Darder. Ci pensa Correa a riportare la partita in parità a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Nella ripresa l'Atletico torna in campo con un altro piglio e grazie ai gol di Morata al 58' e Koke allo scadere vince la partita 3-1. Nelle altre partite del pomeriggio il Mallorca vince 3-1 contro il Villarreal e si porta a 14 punti. Vittoria anche dell' Athletic Bilbao 2-1 in rimonta sul Levante.

Liga, tutti i risultati di oggi

MALLORCA-VILLARREAL 3-1



Lago Junior 3' (R), Dani Rodriguez 23' (R), Santi Cazorla 49' (R), Takefusa Kubo 53'

ATHLETIC BILBAO-LEVANTE 2-1



Sergio Postigo 45' + 1, Iker Muniain 57', Ander Capa 88'

ATLETICO MADRID-ESPANYOL 3-1



Sergi Darder 38', Angel Correa 45' + 1, Alvaro Morata 58', Koke 90' + 1