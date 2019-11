Clamoroso errore durante il telegiornale di una tv portoghese: la notizia dell'arresto per spaccio di stupefacenti di Koke, ex calciatore di Sporting Lisbona e Olympique Marsiglia, è stata annunciata mostrando le immagini dell'attuale centrocampista dell'Atletico Madrid. Tifosi preoccupati, ma si trattava solo di uno scambio di identità

Un arresto per spaccio di stupefacenti e uno scambio d'identità. No, non è la trama di un thriller, ma è quello che è successo a Koke, centrocampista dell'Atletico Madrid, durante un telegiornale trasmesso da una tv portoghese. CMTV ha infatti lanciato un servizio nel quale si raccontava di Sergio Contreras Pardo conosciuto come Koke, classe 1983 ed ex calciatore tra le altre di Sporting Lisbona e Olympique Marsiglia, arrestato insieme ad altre venti persone, con l'accusa di essere a capo di una banda internazionale che si occupava di spaccio di stupefacenti.

Sicuramente una brutta notizia che, però, in Spagna ha probabilmente strappato moltissime risate. Infatti, durante il telegiornale, le immagini che hanno accompagnato la notizia non erano del Koke arrestato, ma dell'attuale centrocampista dell'Atletico Madrid che però non c'entra assolutamente nulla con questa vicenda. Nel sottopancia si legge chiaramente che si tratta di un ex Sporting Lisbona, ma vedere la faccia di Koke accompagnata dalla scritta "beccato con mille chili di hashish" deve aver lasciato interdetti molti telespettatori. Per fortuna di Koke e di Simeone si è trattato solo di un errore e il centrocampista potrà continuare ad allenarsi senza problemi con i colchoneros.