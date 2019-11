Altro forfait per l'Atletico Madrid in vista della partita di martedì 26 novembre a Torino contro la Juventus, valida per la quinta giornata del gruppo D di Champions League. Oltre a Diego Costa, ko e costretto a uno stop di tre mesi da un'operazione all'ernia del disco cervicale, i colchoneros dovranno fare a meno anche del difensore Stefan Savic.

Ricaduta alla coscia, niente Juve per Savic: la nota del club

Il centrale montenegrino ex Fiorentina si è infatti infortunato per la seconda volta in 40 giorni alla stessa coscia. Lo rende noto un comunicato del club: "Stefan Savic - si legge - si è sottoposto a esami medici alla Clinica dell'Università di Navarra che confermano una ricaduta della lesione miotendinosa distale di secondo grado al bicipite femorale sinistro". Un infortunio rimediato lo scorso 11 ottobre nella sfida di qualificazione agli Europei tra la sua nazionale, il Montenegro, e la Bulgaria, e mai superato del tutto dal difensore, che ha saltato le ultime 5 partite di Liga e le ultime 2 di Champions e non mette piede in campo dal 6 ottobre, nello 0-0 contro il Valladolid. I tempi per rivedere Savic in campo sono da valutare ma di certo il 28enne non sarà della partita contro i bianconeri di Maurizio Sarri, già qualificati agli ottavi di finale e con la possibilità, con un successo sull'Atletico, di assicurarsi il primo posto. La squadra spagnola è invece a +4 su Lokomotiv Mosca e Bayer Leverkusen e facendo risultato a Torino potrebbe blindare la qualificazione. Dovrà però provare a farlo senza due pedine importanti come Diego Costa e Savic.