Il futuro di Bale

Il rapporto incrinato tra Bale e il Real alimenta, inevitabilmente, i rumors di mercato legati al futuro del gallese. Si è parlato anche di un possibile ritorno al Tottenham, allenato da Mourinho e con il quale l'attaccante si è solo sfiorato nello sliding doors del 2013. "Se mi piacerebbe averlo? - ha detto lo Special One -. Dai, non avete bisogno che io vi dia una risposta…“. Frena le voci di una partenza, invece, il suo agente. "Non ha mai chiesto di andare via, ha un contratto e finché lo vogliono lì non c'è molto che si possa fare - ha dichiarato Barnett alla BBC -. Non è entusiasta, ma finché ha un contratto darà il 100%. I numeri dimostrano che quando lui è in campo, il Real ha più chance di vincere: è uno dei migliori giocatori al mondo".