Eden Hazard rischia seriamente di non giocare il Clasico di Liga contro il Barcellona in programma il 18 dicembre al Camp Nou. Gli accertamenti a cui si è sottoposto il talento belga subito dopo l’infortunio contro il Psg nel match di Champions League dello scorso 26 novembre sembravano scongiurare il peggio: nessuna frattura, ma "solo" una contusione perimalleolare esterna alla caviglia destra che avrebbe dovuto tenerlo lontano dai campi di gioco per circa 10 giorni. Invece, adesso, arriva un nuovo allarme rilanciato dalla stampa spagnola: le condizioni di Hazard continuano a preoccupare, nonostante il belga si rechi tutti i giorni a Valdebebas per fare fisioterapia.

Hazard ancora in stampelle

L’evoluzione dell'infortunio di Hazard è molto più lenta di quanto inizialmente previsto, tanto da mettere in serio dubbio la sua presenza contro il Barcellona nel match in programma il prossimo 18 dicembre, con qualcuno che comincia a ipotizzare un suo ritorno in campo addirittura nel 2020. E le ultime immagini sicuramente non rassicurano: Hazard, infatti, è stato immortalato dalla stampa spagnola nella serata di mercoledì ancora in stampelle all’uscita di un ristorante, dove si era recato accompagnato in macchina da Courtois. Con il Clasico che rischia di perdere uno dei protagonisti annunciati.