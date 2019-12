Non è mai troppo tardi per vivere una prima volta. Lo insegna Joaquin Sanchez Rodriguez, noto agli amanti del calcio come Joaquin. L'esterno spagnolo, con un passato nella Fiorentina (ha giocato in Serie A con la maglia viola tra il 2013 e il 2015) ha realizzato una tripletta decisiva nella vittoria per 3-2 del suo Betis Siviglia sull'Athletic Bilbao. La prima in carriera per l'andaluso (in 20 anni di attività aveva firmato 16 doppiette), che entra nella storia della Liga.

Il più vecchio di sempre

A 38 anni, 4 mesi e 18 giorni, infatti, Joaquin diventa il più vecchio di sempre a realizzare tre reti in una singola partita del campionato spagnolo. L'ex Valencia abbatte un record che durava dal 1964: in un Real Madrid-Murcia 4-1, Alberto Di Stefano fu decisivo con una tripletta a 'soli' 37 anni, 9 mesi e 13 giorni.

Eguagliato CR7

Joaquin ha realizzato tutti e 3 i gol di destro (suo piede naturale) tra il 2' e il 20' di gioco. Non si tratta della tripletta più veloce di sempre in Liga: questo record appartiene a Tomas Bestit (1929) e Edmundo Suarez (1941), entrambi capaci di trovare la porta per tre volte in 15 minuti. Come Joaquin, in 20 giri di orologio, ci sono riusciti Quique Setien (ora allenatore proprio del Betis, nel 1984) e Cristiano Ronaldo (nel 2015).