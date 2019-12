Cinquina del Barcellona, Messi festeggia il Pallone d'Oro con una tripletta

Il sabato di Liga, che ha registrato i successi del Real e del Valencia, termina con il 5-2 dei blaugrana al Camp Nou contro il Mallorca, a cui non basta una doppietta di Ante Budimir. La Pulce ne fa 3, completano il pokerissimo Griezmann e Suarez

Continua il testa a testa Real-Barça nella Liga, come nei migliori duelli degli anni Novanta. La classifica del campionato spagnolo vede i blaugrana appaiati ai madrileni a quota 34 punti dopo 15 giornate.

Il sabato di Liga si è aperto appunto con il 2-0 del Real Madrid che si è imposto al Bernabeu contro l'Espanyol, reti tutte francesi: Varane e Benzema. A seguire il Granada ha superato agilmente l'Alaves con un rotondo 3-0. Più spettacolare il derby di Valencia, che ha visto la rimonta di Gameiro e compagni da un parziale di 2-0 dopo soli 20'. L'autorete di Roger Martì in avvio di ripresa ha dato il via agli ospiti per ribaltare il risultato: match che termina 2-4 e permette al Valencia di agganciare l'Atletico Madrid al quarto posto, condiviso anche con Athletic e Real Sociedad.

Ha chiuso il quadro, in attesa delle gare domenicali, il successo del Barcellona sul Mallorca: un 5-2 firmato Messi, tanto per cambiare. La Pulce ha festeggiato il sesto Pallone d'Oro con una tripletta. Tra gli ospiti si è messo in luce l'ex Crotone Ante Budimir, autore di una doppietta.

Real Madrid-Espanyol 2-0

37' Varane, 79' Benzema

Granada-Alaves 3-0

48' Carlos Fernandez, 58' Soldado, 77' Herrera

Levante-Valencia 2-4

11' e 20' su rig. Roger Marti (L), 48' aut. Roger Marti (L), 57' e 59' Gameiro (V), 88' Ferran Torres (V)

Barcellona-Mallorca 5-2

7' Griezmann (B), 17', 41' e 43' Messi (B), 35' e 64' Budimir (M), 43' Suarez (B)