"Insegnagli un altro modo di intendere la vita": questo lo slogan utilizzato dall'Atletico Madrid nel suo spot natalizio. Un video diventato virale, che sintetizza in un minuto e 47 secondi lo spirito del club. Il protagonista è una persona anziana che, durante la cena, viene interrotta da una telefonata in cui gli viene annunciata la nascita del nipote. Il nonno si fionda in ospedale, superando con la sua forza d'animo tutte le avversità che gli si presentano davanti: dal cane che gli abbaia contro al pullman che prima vede passare senza riuscire a fermarlo e che poi ritrova gremito di gente, dalla folla che lo disturba agli acciacchi dell'età che lo rallentano nella sua corsa. Alla fine il signore arriva in ospedale ed entra nella stanza dove c'è il neonato prima degli altri nonni, che erano arrivati comodamente in taxi. Il video si conclude con il nonno che coccola il bambino e lo mostra agli altri con la maglia dell'Atletico Madrid. Una metafora dello spirito del club, che ogni anno, con idee e passione, si confronta con due potenze del calcio mondiale come Barcellona e Real Madrid, che certamente dispongono di altre risorse per restare ad alti livelli. Lo spirito Colchoneros incarnato nel nonno tifoso, che corre per trasmettere al suo nipotino la passione per l'Atletico Madrid.