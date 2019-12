11/14 ©LaPresse

Fabio Paratici della Juventus è stato premiato come "Miglior dirigente del 2019": "Per me è una serata importante in una città che è la mia da dieci anni. Dedico questo premio a tutti i collaboratori che hanno lavorato con me a cominciare da Nedved, Cherubini e tutto il gruppo dello scouting. De Ligt? Per lui è stata una bella serata l’anno scorso quando vinse il premio. Al sorteggio di Champions abbiamo trovato il Lione: un mezzo sorriso lo facciamo, le avversarie potevano essere peggiori sulla carta"

Paratici: "Il Lione? Facciamo mezzo sorriso"