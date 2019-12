Azione legale del centrocampista del Barcellona contro i blaugrana per il mancato pagamento di alcuni bonus. "Un caso senza precedenti" per gli avvocati del club. Pressing per accelerare il trasferimento?

Il pressing dell'Inter, il disturbo della Juventus, la volontà del Barcellona di tenerlo. Arturo Vidal sarà uno dei pezzi pregiati del mercato di gennaio. Intanto però il centrocampista cileno è protagonista di un'azione legale proprio contro il suo club. Secondo quanto riportato da ABC, l'ex giocatore della Juventus ha infatti denunciato il Barcellona davanti alla Commissione Mista della Liga e all'Associazione dei calciatori spagnoli per il presunto mancato pagamento di alcuni bonus. Secondo alcune fonti interne alla commissione, la richiesta del giocatore cileno è di 2,4 milioni di euro che si riferirebbero a bonus raggiunti nella passata stagione, che tuttavia non sono stati elargiti dal club blaugrana. Dal canto suo il Barcellona afferma che il calciatore ha interpretato malamente alcune formule del suo contratto.

I bonus richiesti da Vidal

Gli avvocati del cileno hanno presentato la domanda lo scorso 5 dicembre. Tra i bonus che Vidal sostiene di aver raggiunto ci sono oltre due milioni di euro per aver giocato il 60% delle partite del Barcellona durante la stagione. Gli avvocati di Vidal sostengono inoltre che il calciatore avrebbe dovuto percepire i bonus previsti per aver raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League per un totale di 1,4 milioni di euro, Per il Barcellona, invece, il bonus sarebbe di 700.000 euro. Infine il calciatore rivendica il 50% della variabile per aver vinto il campionato nella stagione 2018-2019, ovvero 250.000 euro. Il totale è dunque di quasi 4 milioni euro, con il Barcellona che ha versato solamente 1.6 milioni di euro. Il Barcellona ha accolto la domanda del calciatore ritenendo di non avere alcun debito con il cileno e confermando che la percezione è dovuta a un'interpretazione errata delle numerose clausole del contratto. I legali del Barcellona hanno inoltre fatto notare la stranezza del caso visto la fretta con la quale gli avvocati di Vidal hanno agito. "Questo è un caso senza precedenti, se davvero non ritieni valide certe regole, non aspetti sei mesi senza nemmeno avvisare del possibile errore e pretendendo entro 24 ore il pagamento. Solo ora che, come si legge sugli organi di stampa è interessato a lasciare il club, pretende con fretta che gli venga pagato l'importo", la risposta dei legali blaugrana. Un altro tassello nel rapporto complicato tra Vidal e Barcellona si aggiunge, facendo aumentare le possibilità di un possibile addio del centrocampista cileno.