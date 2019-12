Calciomercato Inter, Vidal sul futuro: "Sono felice al Barça, vedremo dopo le vacanze"

Il cileno sul suo futuro: "Il mercato è un argomento di cui non parlo, soprattutto ora che sono in vacanza. Quando rientrerò vedremo, ma sono felice al Barcellona. Spero di restare ancora a lungo in Europa: obiettivo 100 gol"

Arturo Vidal è ritornato tra i titolari nell'ultima partita giocata dal Barcellona contro l'Alaves e ha anche segnato il suo quinto gol in stagione. Il centrocampista è ora volato in Cile per le feste natalizie, in attesa del 2020 e dell'inizio di un mercato che potrebbe vederlo protagonista. Sulle voci di un possibile trasferimento all'Inter, però, Vidal non si sbilancia: "È un argomento che lascio al mio agente – ha dichiarato il centrocampista - Non me ne preoccupo, a maggior ragione ora che sono in vacanza. Ho svolto il mio lavoro, del mercato se ne occupa il mio agente. Sono molto felice a Barcellona, quindi quando tornerò per gli allenamenti vedremo. Spero di poter continuare ancora a lungo in Europa. Sono vicino ai 100 gol e sono molto soddisfatto. Poco spazio al Barcellona? Non sono io quello che prende la decisione di giocare o no, è l'allenatore. Ma la gente lo vede, quindi questo mi rende tranquillo e continuerò a sfruttare tutte le opportunità per continuare a segnare, che è quello che mi piace, e spero di aumentare alla fine della stagione i titoli del club".

L'Inter e il sogno Vidal

I nerazzurri, da lontano, continuano a seguire la situazione riguardante il centrocampista cileno, vero sogno di mercato per proseguire la lotta scudetto contro la Juventus. Proprio in bianconero, Arturo Vidal ha vissuto anni importanti in Italia con Conte e Marotta, che ora lo rivorrebbero anche all'Inter. Trattativa che, però, si preannuncia complicatissima, considerando che il Barcellona non vorrebbe perderlo a gennaio. Prima del Clàsico ci sono stati momenti di tensione, con Vidal che ha abbandonato l'allenamento una volta capito che non avrebbe giocato titolare. Ma il rientro nell'undici di partenza e il gol segnato contro l'Alaves, potrebbero aver riavvicinato il cileno ai blaugrana. Gennaio è alle porte, l'Inter continua a osservare Vidal e a sognare il grande colpo.