I nerazzurri provano a convincere il Barcellona a far partire il centrocampista, da tempo obiettivo di Conte. Intanto la Juve chiama i catalani: azione di disturbo o nuovo duello di mercato in vista?

L’Inter alza il pressing per regalare Arturo Vidal ad Antonio Conte. Dopo i contatti dei giorni scorsi, la società nerazzurra insiste per riuscire a ottenere il via libera da parte del Barcellona all’operazione. Contatti tra i due club che proseguono con l’obiettivo di riuscire a trovare un accordo tra tutte le parti in causa, anche perché Arturo Vidal spinge per lasciare il Barcellona, società che però nei giorni scorsi non ha aperto le porte all’addio a gennaio del centrocampista. Una situazione in evoluzione, con l’Inter sempre più convinta a puntare sul cileno.

Gli occhi del Barcellona su Lautaro e Sensi

L’eventuale trasferimento in nerazzurro di Arturo Vidal darebbe di fatto il via al "rapporto di mercato" tra Inter e Barcellona che nella sessione estiva potrebbe portare ad altre possibili operazioni. I catalani, infatti, sono da tempo interessati a Lautaro Martinez, ma quello dell’attaccante argentino non è l’unico nome sul taccuino dei blaugrana: il Barça, infatti, ha messo gli occhi anche su Stefano Sensi. Nomi che piacciono e che potrebbero rientrare nei discorsi estivi tra i due club.

La telefonata della Juve al Barça per Vidal

Inter ma non solo, perché anche la Juve prova a inserirsi nella corsa ad Arturo Vidal. La società bianconera infatti ha avuto un contatto telefonico nelle ultime ore con il Barcellona per chiedere informazioni sulla situazione riguardante il centrocampista cileno, da tempo obiettivo di mercato dell’Inter. Azione di disturbo o nuovo duello di mercato all’orizzonte tra i due cub italiani? I nerazzurri però non sembrano preoccupati dalla mossa della Juventus: l’Inter infatti è convinta di essersi mossa con largo anticipo e sente di essere in una posizione di forza anche grazie ai rapporti molto buoni instaurati in questi mesi con il Barcellona.

Inter-Juve, quanti duelli sul mercato

Arturo Vidal potrebbe dunque riaccendere il duello tra Inter e Juve, club da anni protagonisti di accesissime sfide in sede di calciomercato. Solo la scorsa estate infatti le due società si sono sfidate nella corsa a Romelu Lukaku, finito poi all’Inter al termine di un lunga trattativa con lo United. Schermaglie che nei mesi precedenti hanno riguardato anche Mauro Icardi, prima che l’argentino accettasse – l’ultimo giorno di mercato – il trasferimento al Psg. In precedenza, i due club si sono sfidati anche per Paulo Dybala, con la Juventus che riuscì a strappare il giocatore al Palermo anticipando di fatto la concorrenza. Tra gli altri duelli storici tra i due club anche quelli per Pjaca, Godin e lo scambio – poi sfumato – tra Guarin e Vucinic. Andando più indietro nel tempo, Inter e Juve si diedero battaglia per Stankovic, trasferitosi poi a Milano. Una lunga lista, che potrebbe presto allungarsi ancora di più.