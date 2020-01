Diego Costa "trolla" il fratello Jair postando un video su Instagram

Diego Costa non perdona, nemmeno sui social. L'attaccante dell'Atletico, fermo da novembre a causa di un problema all'ernia del disco, non ha risparmiato il fratello-sosia Jair, protagonista di un video esilarante sulle story Instagram dell'ex Chelsea: il fratello si diverte con un kart a pedali, prima di perdere il controllo e finire in acqua. Il centravanti della Nazionale spagnola non ha resistito alla tentazione, postando il video completo con sette faccine di risate strappalacrime