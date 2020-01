Barcellona, Ernesto Valverde: "Grazie a tutti, sarò il primo tifoso di questo club"

Si è interrotta lunedì sera con l'esonero, dopo due anni e mezzo, l'avventura di Ernesto Valverde alla guida del Barcellona. Una decisione che il consiglio d'amministrazione del club catalano non prendeva dal 2003 (quando a farne le spese fu Van Gaal) e che nella mattinata di martedì l'ormai ex allenatore blaugrana ha voluto commentare con una lettera d'addio a tutto l'ambiente Barça.

"Il calore dei tifosi la mia esperienza più bella"

Cari sostenitori del Barça,

Il mio tempo alla guida del FC Barcellona è giunto alla fine. Sono stati due anni e mezzo intensi fin dall'inizio. In ciascun istante ho festeggiato momenti di gioia celebrando vittorie e trofei, ma anche altri che sono stati duri e difficili da affrontare. In ogni caso, più di tutto ci tengo a sottolineare la mia esperienza con i tifosi e l'affetto che mi è stato dimostrato durante il mio periodo da allenatore.

Voglio ringraziare il presidente Josep Maria Bartomeu e il consiglio d'amministrazione per avermi dato l'opportunità di allenare la prima squadra e la loro fiducia per tutta la durata di questo percorso. Voglio anche ringraziare tutte le persone con cui ho lavorato in questo Club per il loro supporto e per il trattamento che mi è stato riservato in queste due stagioni e mezzo, specialmente coloro che lavorano nella prima squadra e con cui ho condiviso così tanti momenti tra la Ciutat Esportiva e i viaggi in trasferta. Naturalmente, voglio ringraziare i giocatori per tutti i loro sforzi che ci hanno consentito di raggiungere quattro trofei. Da oggi, auguro loro e al nuovo allenatore Quique Sétien tutta la miglior fortuna del mondo.

Tutto il meglio a ciascuno di voi,



Visca Barça y Visca Catalunya.

Ernesto Valverde