Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 15 gennaio

Pazza idea Genoa

Contatti con la Samp per Caprari e soprattutto Bertolacci. Il centrocampista tornerebbe per la terza volta al Genoa, ma mai dopo aver vestito la maglia blucerchiata. Mai c’è stato nella storia un passaggio nel mercato di gennaio. E pochissime volte nella storia c’è stato il passaggio di un giocatore diretto fra le 2 squadre di Genova. L’ultimo fu Montella nel luglio del 1996, dal Genoa alla Samp ma in quel caso non ci fu una trattativa diretta tra i due club, perché Montella che era in comproprietà tra Empoli e Genoa venne riscattato dall’Empoli che lo vendette subito alla Samp. Ma proprio per la difficoltà di far trattare le due squadre di Genova , che sono entrambe in corsa per la salvezza, e per ragioni di opportunità difficile che si possano concretizzare queste pazze idee