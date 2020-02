Debutto per l'ex Roma nella Liga: subito in campo e dal 1' con il Valencia nella partita vinta 1-0 al Mestalla grazie al gol di Soler. Florenzi ha giocato 56' e prima della sostituzione con Rodrigo è stato ammonito per un fallo su Iago Aspas. Al 22' era andato vicino al gol del vantaggio con un gran destro deviato in angolo dal portiere ospite Blanco