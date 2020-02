Il Barcellona torna alla vittoria trascinato dai gol di Ansu Fati, che adesso è il più giovane giocatore ad aver segnato una doppietta in Liga. Blaugrana di nuovo a -3 dal Real Madrid, pari per il Siviglia (1-1 con l'Alaves), con Suso in campo nella ripresa

Dopo il ko con il Valencia, il Barcellona si risolleva tornando alla vittoria in campionato: 2-1 al Levante, merito di uno straordinario Ansu Fati che continua a far registrare record. Due gol nel giro di poco meno di due minuti (al 30’ e al 31’) entrambi propiziati da Messi, per il giovanissimo classe 2002, schierato titolare da Setién nel tridente con la Pulce e Griezmann, e che adesso è il più giovane giocatore ad aver segnato una doppietta in Liga: 17 anni e 94 giorni per lui, battuto il precedente record che apparteneva a Juanmi Jimenez del Malaga (17 anni e 115 giorni). Per Ansu Fati anche una traversa, con il finale fissato dal gol dell'ex Rochina nel recupero e il Barça che torna a -3 dal Real Madrid in vetta.

I risultati delle altre partite

Nelle altre partite della domenica di Liga, il Siviglia di Suso (entrato al 51’) fa 1-1 con l’Alaves dopo essere andato sotto, grazie a un rigore di Ocampos, mentre vola il Getafe (terzo in classifica a pari con il Siviglia), che vince 2-0 sul campo dell’Athletic Bilbao. Colpo del Leganes, terz’ultimo, che batte 2-1 in rimonta la Real Sociedad, il Villarreal fa 3-1 contro l’Osasuna (subito a segno il nuovo acquisto Paco Alcacer, proveniente dal Borussia Dormtund). Finisce 1-1 tra Eibar e Real Betis.





BARCELLONA-LEVANTE 2-1

30' e 31' Ansu Fati (B), 92' Rochina (L)



LEGANES-REAL SOCIEDAD 2-1

20' Isak (R), 49' Omeruo (L), 94' Oscar (L)



EIBAR-REAL BETIS 1-1

7' Fekir (R), 15' rig. Orellana (E)



ATHLETIC BILBAO-GETAFE 0-2

36' Suarez, 50' rig. Mata



SIVIGLIA-ALAVES 1-1

70' Joselu (A), 77' rig. Ocampos (S)



VILLARREAL-OSASUNA 3-1

45'+1' Paco Alcacer (V), 48' Aridane (O), 54' Pena (V), 59' rig. Cazorla (V)