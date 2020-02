"Ti abbiamo sofferto, ti abbiamo patito, ti abbiamo affrontato, ma alla fine non ci resta che alzarci in piedi e applaudirti. Sei il top". Con questo bellissimo tweet, l’Eibar rende onore al talento di Leo Messi (autore di ben 4 reti, nella vittoria per 5-0 in Liga del suo Barça) spazzando via le polemiche della vigilia. Guai infatti a stuzzicare il fenomeno argentino. Nella settimana più importante della stagione del Barcellona – impegnato martedì nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Napoli e domenica nel Clasico che vale una fetta di Liga contro il Real Madrid (secondo a -2) – Leo Messi indossa il costume da extraterrestre: 4 gol, una prestazione mostruosa e una risposta sul campo alle polemiche pre-gara. Perché prima della sfida di Liga, l’allenatore dell’Eibar José Luis Mendilibar aveva utilizzato parole decisamene poco dolci nei confronti della Pulce: “Non credo che Messi riposi contro di noi. Quel bastardo riposa in campo. Sa quando deve partecipare all'azione e quando riposare. Si stancherebbe maggiormente a guardare i compagni se gli venisse dato il giorno libero". Una provocazione che ha motivato ancora di più Messi, che con queste 4 reti sale a 20 marcature in 11 partite contro l’Eibar.

Martedì la sfida al Napoli in Champions

Show in Liga, ora testa rivolta al Napoli. Leo Messi infatti sarà uno dei protagonisti più attesi della sfida di martedì sera al San Paolo, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252). L’argentino, infatti, proverà a trascinare i suoi compagni di squadra nello stadio che fu di Diego Armando Maradona. Gattuso e il Napoli avvisati.