Show dei blaugrana al Camp Nou: quattro reti di Messi e il sigillo di Arthur allo scadere, Eibar battuto 5-0. Tra i catalani debutta il nuovo acquisto Braithwaite, che però non ha potuto essere incluso in lista Champions

Continua a suon di gol la 25^ giornata di Liga iniziata col pirotecnico 3-3 tra Betis e Mallorca nell'anticipo del venerdì. Il sabato di calcio in Spagna si è aperto con il successo del Celta sul Leganes. Decisiva la rete di Iago Aspas, che ha condannato una squadra orfana del suo bomber, Martin Braithwaite. L'attaccante danese in settimana è stato al centro di alcune polemiche per il suo passaggio al Barcellona, che lo ha fatto debuttare nel match contro l'Eibar. Una passeggiata di salute per i blaugrana, che a tre giorni dall'impegno di Champions contro il Napoli (ottavo di finale di andata al San Paolo, martedì sera) hanno strapazzato gli ospiti con un rotondissimo 5-0. I primi quattro gol li ha segnati Messi: hattrick nel primo tempo e poker calato nel finale di partita (87'). A un minuto dal novantesimo Arthur arrotonda. Con questo risultato il Barça si riporta al comando della Liga con 55 punti in attesa della sfida tra Levante e Real Madrid (53).