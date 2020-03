La rivelazione del match winner del Clasico: "Ci ha dato sostegno in un momento clou, per quello ho voluto esultare come lui". E al Bernabeu ha festeggiato anche lo stesso Ronaldo, tra spalti e spogliatoi



Gol nel Clasico, corsa sotto la bandierina e 'siuuu'. CR7? No, Vinicius Junior. Passato e presente che si intrecciano al Bernabeu, nella notte che riporta il Real Madrid in cima alla Liga: "Cristiano è venuto da noi negli spogliatoi a fine primo tempo per caricarci", ha rivelato il più giovane marcatore di sempre nelle sfide contro il Barcellona. "Ci ha dato sostegno in un momento clou, per questo poi ho voluto festeggiare come lui. Ronaldo è un vincente dentro e fuori dal campo". Dopo le dichiarazioni nel post partita, Vinicius ha voluto rincarare la dose anche su Instagram con una foto dell'esultanza nelle stories: "Il nostro idolo Cristiano".