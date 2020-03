CR7 ha approfittato del rinvio di Juve-Inter per seguire in prima persona il Clasico che ha decretato il sorpasso del Real sul Barcellona al vertice della Liga. L'autore del primo dei due gol con cui la squadra di casa si è imposta al Santiago Bernabeu è stato Vinicius Jr, che ha esultato proprio come il portoghese CLASICO AL REAL: BARCELLONA SORPASSATO IN VETTA

Nella serata che avrebbe dovuto vederlo impegnato nella supersfida dell'Allianz Stadium, Cristiano Ronaldo ha potuto fare un salto a Madrid per sostenere dal vivo la sua ex squadra. Il rinvio di Juve-Inter gli ha permesso di volare nella capitale spagnola e presenziare nel palco del Santiago Bernabeu per seguire il Clasico. Anche in questo caso, una sfida al vertice.

Sorpasso al Barça e Vinicius esulta come CR7 Ad uscirne trionfalmente è stata la squadra di casa, per la gioia di CR7 che tornerà in Italia avendo assistito al sorpasso in classifica ai danni dei blaugrana. Il risultato finale di 2-0 è maturato con i gol di Vinicius al 71' e Mariano Diaz in pieno recupero. La prima rete, tra l'altro, è stata festeggiata dal 19enne brasiliano con un'esultanza alla Ronaldo: terzo tempo e saltino a gambe divaricate. Un omaggio al re, nel giorno della visita più inattesa.