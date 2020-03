Motivazioni "aggiuntive" per provare a conquistare la salvezza in Liga. Come riuscire a ottenere il massimo dai propri giocatori? Il 'Fenomeno' Ronaldo non ha dubbi sui metodi da utilizzare: dopo il successo del suo Valladolid contro l’Espanyol nella penultima giornata di campionato, il brasiliano ha deciso di premiare la squadra. Come riportato da Marca, infatti, Ronaldo – presidente del Valladolid, ko contro la Real Sociedad nell’ultimo turno di Liga ma comunque 15esimo in classifica a +7 sulla zona salvezza – ha deciso di premiare la squadra regalando a ogni singolo componente della rosa un nuovo iPhone e un biglietto aereo per le prossime vacanze. Una decisione che sicuramente avrà fatto piacere ai giocatori che già in passato hanno beneficiato della generosità del loro presidente. Al termine della scorsa stagione, infatti, Ronaldo – rispettando una promessa fatta al gruppo prima delle ultime giornate di campionato – ha regalato alla squadra una vacanza premio a Formentera come ringraziamento per la salvezza ottenuta.